استقالة غيط تهز الإسماعيلى.. واتجاه داخل المجلس لقبولها

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

سيطرت حالة من الترقب داخل نادى الإسماعيلى بعد إعلان على غيط عضو مجلس الإدارة استقالته من عضوية المجلس بسبب رفضه سياسة الإقصاء والتهميش التى اتبعها معه المهندس إبراهيم عثمان، رئيس قلعة الدراويش بعد تجاهله في التعديلات التي أجراها على قطاع الناشئين وتسريح الموالين لغيط وأصدقائه في قطاع الناشئين والبراعم واعتبارها كأن لم تكن.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الإدارة موقفه من الاستقالة سواء بالقبول أو الرفض بعدما أثارت الاستقالة حالة من اللغط حول الاختلاف بين أعضاء مجلس الإدارة ووجود انشقاقات داخل المجلس ، وإن كان هناك اتجاه داخل قلعة الدراويش لقبول الاستقالة باعتبار أن غيط هو من اختار الانشقاق عن المجموعة المكلفة بإنقاذ السفينة الصفراء وعودتها إلى مكانها الطبيعى وسط الكبار.

غضب غيط بسبب تدخل رئيس النادى في إعادة تشكيل قطاع الناشئين رغم سابق قيامه بتشكيل قطاع الناشئين عقب إسناد الملف له، بعد قيام أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع الاختصاصات علي المجلس الجديد بعد تولى المهمة في بداية سبتمبر الماضىى، وإجراء تغييرات على القطاع بمفرده بدون مشاورة على غيط وهو ما أغضب الأخير الذي رفض التزام الصمت أمام ذلك وقرر الاستقالة من منصبه اعتراضا علي ما قام به رئيس قلعة الدراويش.