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عضو "حقوق إنسان البرلمان": اجتماع الأسبوع المقبل لوضع جدول زيارات السجون

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عضو "حقوق إنسان البرلمان": اجتماع الأسبوع المقبل لوضع جدول زيارات السجون عضو "حقوق إنسان البرلمان": اجتماع الأسبوع المقبل لوضع جدول زيارات السجون

>كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لبحث جدول زيارات أعضاء اللجنة للسجون خلال الفترة المقبلة، ونتائج توصيات تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستحدد خلال اجتماعها الأسبوع المقبل موعد بدء الزيارات المتلعقة بالسجون، وتحديد أسماء الأعضاء الذين سيقومون بالجولة، والمعايير التى ستتبعها خلال تلك الزيارات.

 

كان النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال إن اللجنة تقوم بحصر جميع الشكاوى المتعلقة بالسجون، التى وردت فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، لترتيب الزيارات التى تقوم بها اللجنة للسجون خلال المقبلة.


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