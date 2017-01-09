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حبس المتهمين بقتل عجوز الغربية وسرقة مصوغتها 15 يوما على ذمة التحقيقات

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حبس المتهمين بقتل عجوز الغربية وسرقة مصوغتها 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس المتهمين بقتل عجوز الغربية وسرقة مصوغتها 15 يوما على ذمة التحقيقات

>الغربية اسلام الخياط

قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، حبس كلاً من هدير م 20 عاما وزوجها محمد م فنى نت ودش 30 عاما  وصديقه أيمن ، خ 32عاما عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل عجوز وسرقة مصوغاتها الذهبية.

 

كانت تحريات الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا  أكدت أن المتهمين  الثلاثه، بأنهم خططوا لقتل المسنه لعلمهم بوجود مشغولات ذهبيه ثمينه  بحوزتها، فضلا عن تحويشة عمرها من المبالغ النقديه التى تحتفظ بها، وبالفعل نفذوا مخططهم وسرقوا المشغولات الذهبيه وهربوا جميعا من موقع الجريمه، ولكنهم سقطوا فى قبضة المباحث قبل أن يصرفوا كامل المبلغ وبيع المشغولات الذهبيه بالكامل وجارى استعادة باقى المسروقات.

 

وكان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربيه قد تلقى بلاغا من العميد ايهاب طلعت مأمور قسم أول طنطا بالعثور على جثة  سنيه شلتوت 75عاما موظفه بالمعاش  وتقيم بمفردها بشقتها فى منطقة ترعة الشيتى وبها أثار خنق حول الرقبه، وتقرر تشكيل فريق بحث قادة المقدم أحمد الهرميل رئيس مباحث القسم لكشف غموض الحادث والقبض على المتهمين وتم فحص جميع علاقات المجنى عليها وجيرانها والاستماع إلى أقوال العديد من أهالى المنطقه.

 

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية  بأن الزوجه وزوجها سافرا لإحدى لمدينة الغردقة هربا من موقع الجريمه للاستماع بالغنيمه وقاما ببيع جزء من المسروقات هناك وقامت مأموريه برئاسة المقدم أحمد الهرميل والنقباء محمد عمار ومحمد الهامى وأحمد الكفراوى للقبض عليهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المقدم .


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المتهمين بقتل العجوز وسرقة مصوغتها الذهبية

 


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