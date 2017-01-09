"صناعة البرلمان": اتجاه لتسهيل إجراءات سداد ديون المصانع للبنوك

كتب مصطفى السيد

قال النائب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عوائق تواجه إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، أبرزها مشاكل مادية متعلقة بديون للبنوك، وأخرى خاصة بالمرافق مثل الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه لتسهيل إجراءات سداد ديون المصانع للبنوك.

على جانب آخر أضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات، لافتًا إلى أن القانون سيناقش بين لجنتى الخطة والموازنة ولجنة الصناعة بالبرلمان.

كان النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان قال، أن وزراء التنمية المحلية أحمد زكى بدر، والصناعة والتجارة طارق قابيل، والبيئة خالد فهمى، حضروا جلسات الاستماع باللجنة، لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وكانوا متعاونين معنا واستمعوا لكل الآراء ووجهات النظر بسعة صدر، واتفقوا جميعهم معنا على ضرورة توحيد جهة الولاية لإعطاء تراخيص المصانع.