يسرا سعوف والبوريقي بالزي المغربي

التقى نجم برنامج The Voiceمراد البوريقي و نجمة Arab Idol المغربية يسرا سعوف، في حفل ليلة "البلدي" في ليلة رمضانية، التي يعود ريعها إلى مركز للا مريم لحماية الطفولة.

النجمان أحيا الحفل وهما يرتديان الزي المغربي، الذي حمل توقيع أسماء بارزة في عالم تصميم الأزياء التقليدية.

حضرت هذه الليلة رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة التي تعنى بالأطفال المعوزين والمتخلّى عنهم الأميرة للا زينب، والرئيسة المنتدبة فاطمة حصار وعدد من الوجوه الفنية والإعلامية والسياسية .