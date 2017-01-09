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مدير أمن البحيرة: ضبط 1500 سلاح وحشيش بقيمة مليون جنيه خلال 5 أشهر

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مدير أمن البحيرة: ضبط 1500 سلاح وحشيش بقيمة مليون جنيه خلال 5 أشهر مدير أمن البحيرة: ضبط 1500 سلاح وحشيش بقيمة مليون جنيه خلال 5 أشهر

>البحيرة جمال أبو الفضل

أكد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، على وجود خطة طموحة بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وإصداره تعليمات لرجال الشرطة، بعدم التهاون مع الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن أمن وأمان المواطنين هو الهدف الأول والرئيسى فى تلك المرحلة.

 

وأضاف مدير أمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الحالية شهدت طفرة كبيرة فى جميع القطاعات الشرطية، وصحبتها ثقة المواطن البحراوى فى قياداته الأمنية والتى لم تأت من فراغ، ولكن نتاج تضافر جهود ضباط وأفراد مديرية أمن البحيرة، وفقا لتوجيهات وزير الداخلية أسفرت جهود رجال المباحث خلال الخمس شهور الماضية فقط فى مجال ضبط الأسلحة النارية، عن ضبط 692 قطعة سلاح، ما بين إلى وخرطوش وطبنجة، بالإضافة إلى ضبط 785 قطعة سلاح أبيض (سكين – سيف – مطواة)، كما تمكن رجال المباحث من ضبط 770 قضية اتجار فى المواد المخدرة آخرها ضبط 100 طربة حشيش تقدر بمليون جنيه، و25 ألف قرص ترامادول، وتم ضبط 350 قضية تعاطى مخدرات، ونجح رجال مباحث البحيرة فى ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.

 

وشدد شوقى، على أهمية مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، مضيفًا أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، والعميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة، بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى، تأكيدًا لهيبة وسيادة الدولة، بالإضافة إلى تفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤرا إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى ، وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان.

 


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