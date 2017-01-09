القوات اليمنية تستعيد السيطرة على التلال المطلة على مديرية ذباب بتعز

صنعاء أ ش أ

تمكنت القوات اليمنية من استعادة السيطرة على التلال المطلة، على مديرية ذباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية يمنية ، فى تصريحات نقلتها قناة (سكاى نيوز) الأحد ، إن قوات الشرعية تعمل على تمشيط ما تبقى من المواقع الجبلية التى كان يتمركز فيها الحوثيون.

وفى منطقة كهبوب ، شرقى ذباب ، استمرت المواجهات بين الجيش الوطنى ومليشيات الحوثى وصالح ، وحققت قوات الشرعية تقدما فى المنطقة ، مجبرة المليشيات على الإنسحاب من بعض المواقع.

وشنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين فى الأطراف الغربية لذباب ومدينة المخاء قادمة من محافظة الحديدة.