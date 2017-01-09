تحذير.. ممارسة الرياضة بالمراكز المجهولة تصيبك بـ"الجرب"

كتبت سماح لبيب

حذر الدكتور محمد لطفى الساعى استشارى الأمراض الجلدية و جراحات الجلد و الليزر بالمركز القومى للبحوث، من استخدام الأجهزة الرياضية المستعملة التى تتسبب فى انتشار أمراض الجرب والتنيا فى حالة عدم نظافتها وتعقيمها قبل استخدام كل شخص مكان الآخر ، إذ أن الجراثيم والطفيليات تنتقل بسهولة من استخدام هذه الأجهزة غير المعقمة التى تصيب الجسم بأمراض جلدية متعددة .

وأضاف فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن الأجهزة الرياضية ينصح بضرورة غسلها وتعقيمها لضمان القضاء على أى ميكروبات أو جراثيم ناقلة للعدوى ، كما شدد على الالتزام بالفوطة الخاصة ومسح الآلات الرياضية بالفوط المعقمة قبل الشروع فى التمارين ، مع ضرورة اختيار المراكز الرياضية المتخصصة فى ممارسة التمارين والمهتمة بالصحة العامة للمقبلين عليها .

وأشار الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ محمد لطفى الساعى إلى أن الأمراض الجلدية التى تصيب الفرد من نقل الجراثيم والميكروبات ، من الممكن أن تصل لمراحل ملتهبة على الجلد ، وتأخذ فترات لا تقل عن 30 يوما وأكثر لمعالجتها ، حيث إن أى إصابة جلدية تبدأ من الممارسات اليومية وحالات التعرض للمناطق الملوثة والناقلة للبكتيريا .

وطالب بضرورة نشر الوعى والثقافة والتى تبدأ من المنزل خاصة أن فصل الشتاء من أكثر الفصول الخصبة لنقل الفيروسات بسبب برودة الطقس وتراجع درجات الحرارة ، على عكس فصل الصيف الذى تقتل فيه درجات الحرارة المرتفعة الميكروبات .

الجدير بالذكر أن الكثيرين من ممارسى التمارين الرياضية يتعرضون للإصابة بفيروسات فى الجلد دون معرفة السبب الحقيقى لها ، خاصة الذين يمارسونها فى المراكز الرياضية غير المعروفة أو التى تفتقر التنظيف بين استخدام كل شخص وآخر للأجهزة الرياضية ، وتحولت مراكز ممارسة التمارين الرياضية إلى نوع من التجارة التى يلجأ إليها الراغبون فى زيادة دخولهم.