بالصور.. معاناة أهالى المنيب بالجيزة بعد كسر ماسورة مياه منذ شهور

كتبت إيناس البنا – تصوير محمود فخرى

"الدولة بتطالب بترشيد المياه والمسئولين بالجيزة سايبن أراضينا غرقانة".. كلمات نطقها عدد من أصحاب الأراضى الزراعية بمنطقة المنيب للتعبير عن حالهم بعد غرق أرضيهم بمياه الشرب نتيجة كسر بالماسورة والمحبس الرئيسى بالمنطقة، وإهمال المسئولين عن إصلاحه.

وأوضح محمد سعد أحد المستأجرين، أنه منذ شهر سبتمبر ونعانى من تسريب للمياه ولكن أصبحت تزداد يوما بعد يوم إلى أن أغرقت 3 أفدنة من الأراضى الواقعة بجوار الطريق الدائرى، مشيرا إلى إصابة صاحب الأرض بجلطة فور غرق الأرض الخاصة به وصرفه ما يقرب من 4 آلاف جنيه لزراعة الأرض وضياع محصول العام.

وأوضح سعد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنهم توجوا لمكتب المحافظ وتقديم شكوى رسمية، وأبلغهم المحافظ بإرسال فريق مختصص لمعالجة الغرق بأرضهم، ولكن حتى الآن لم يحضر أى موظف أو مسئول من الحى أو شركة المياه لإنقاذ وضع أراضينا التى تغرق يوما بعد يوم بالمياه.

وأشار محمد أحمد محمود صاحب قطعة أرض أيضا أغرقتها مياه الشرب، أن الدولة تنادى يوميا بترشيد استهلاك المياه ونحن نغرق بمياه شرب نظيفة محروم منها قرى عديدة ، مهدرة وسط الأرض وأغرقت الزرع الذى تكلف كل ما نملك لتخضير الأرض لتعنينا على المعيشة، ولكن الإهمال من المسئولين بسرعة حل أزمة تسريب المياه أدى إلى غرق الأرض يوما بعد يوم أكثر من الأول.

وأضاف أن شركة المياه حضرت منذ شهر بالفعل وقامت بمعاينة المكان وحفرت لتجد بالفعل كسر بماسورة المياه وتركتها مكشوفة بحجة عمل مقايسة للمكان بالكامل، وتركتها إلى أن قام الأهالى بالشارع بردمها، موضحا أنهم توجهوا لشركة المياه بمنطقة الوراق وأخبرهم المسئولين أن المقايسة تم عملها بالفعل ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وأوضح أن كارثة قد تحدث إذا تسببت المياه فى تأكل أساسات المنازل المقامة بجوار أراضيهم، ووقتها قد تقع البيوت ويموت العشرات ووقتها يتسارع المسئولين للتحدث عن أسباب المشكلة ومحاسبة المقصرين، ولكن بعد فوات الأوان.

وناشد الأهالى بسرعة تدخل المسئولين لحل أزمتهم قبل أن تدخل المياه على العقارات المقامة بجوار أراضيهم وانهيارها على رؤوسهم.

ومن جانبه أكد المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المكان بالفعل دخل خطة الشركة بعد عمل مقايسة للمنطقة، بعد بناء عدد من المواطنين بطرق عشوائية على الخط الرئيسى للشركة، ونتيجة البناء العشوائى حدث كسر تدريجى أزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى استلام المقاول المسئول عن التنفيذ الأعمال من الشركة أمس، ويتوقف استخراج تصريح من الحى لبدء التنفيذ.