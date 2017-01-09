الأهلى يحصل على توقيع ظهير سموحة قبل الزمالك

كتب محمد عراقى

أنهى مسئولو الأهلى اتفاقهم مع أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة تمهيداً لضمه بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع الفريق السكندري، عقب تلقى اللاعب اتصالاً هاتفياً من حسام البدري المدير الفني للأهلى، والذي أكد للاعب حاجته اليه بداية من الموسم المقبل، في ظل الرحيل المرتقب للتونسي على معلول والذى تلقى أكثر من عرض أوربي أبرزهم من بنفيكا البرتغالى.

وعلم "اليوم السابع" أن الظهير الدولي وقع بالفعل على عقد ممتد لـ4 سنوات مع الأهلى ،وحصل على مقدم العقد المقدر بـ500 الف جنيه لتفعيل الاتفاق بين الطرفين، خاصة وأن الزمالك يحاول انهاء الصفقة مع إدارة سموحة وبالتالي رغبت إدارة الأهلى في حسم الصفقة مبكراً.