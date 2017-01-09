القبض على تاجر مخدرات بحوزته 95 تذكرة هروين بدمياط

كتب سليم على – هيثم سلامة

قال مسئول بمركز الإعلام الأمنى بمديرية أمن دمياط، أنه أثناء قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور بتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن "محمد. ح. ا" 31 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز 95 تذكرة هروين.

وأضاف، أنه حال استشعار المتهم بقدوم القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث بادلته القوة وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته (95 تذكرة هيروين وزنت حوالى 100 جرام، طبنجة حلوان 9مم، 4 طلقات من ذات العيار) .

وأشار أنه على إثر ذلك تجمع عددٍ من أهليته وحاولوا التعدى على القوات لتهريب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة أحد أفراد القوة واثنين من ذوى المتهم المذكو، وحدوث بعض التلفيات بإحدى سيارات الشرطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق فى الواقعة.