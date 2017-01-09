«أمانة القصيم» تعتمد خدمة الإجراء السريع لتجديد رخص المحلات

م.الأحمد

اعتمد أمين منطقة القصيم م.صالح بن أحمد الأحمد (الإجراء السريع) في إجراءات تجديد الرخص الصحية والمهنية بمدينة بريدة ، وكشف وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات م.عبدالعزيز بن محمد المهوس أن (الإجراء السريع) يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة القصيم والتي تهدف لتسريع وإتمام إجراءات تجديد تراخيص الأنشطة الصحية والمهنية والمختصة في أسرع وقت وأبسط إجراء، موضحاً أن إجراءات التجديد تتم من خلال خطوات إلكترونية عبر بوابة أمانة منطقة القصيم الإلكترونية فيما تتولى البلديات الفرعية الرقابة السابقة واللاحقة والتأكد من توفر الاشتراطات النظامية لهذه الأنشطة وأشار أن الخطوة الإجرائية الجديدة بدأت، إدارة الرخص الصحية والمهنية بالوكالة في تطبيقها مع بداية العام الهجري الحالي محققة نتائج إيجابية في اختصار الوقت وتسريع الإجراء وتبسيطه، مشيراً إلى تواصل العمل لتطوير هذه الخطوة الإجرائية وغيرها من الخطوات في مجال الرخص الصحية والمهنية.

يشار أن إدارة الرخص الصحية والمهنية بوكالة الخدمات أتمت عدداً من التنسيقات والتفاهمات مع عدد من الجهات الحكومية ببريدة والتي تهدف لتبسيط الإجراءات واختصارها في كافة إجراءات الرخص.