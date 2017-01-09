إعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية بالمذنب

وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية، على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التنمية السياحية في محافظة المذنب باعتماد 17 عضواً برئاسة محافظ المذنب. ورفع محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكداً سعي الجميع الجاهد لتحقيق تطلعات سموه وأبناء المنطقة وزوارها. ويضم التشكيل كلاً من: محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري رئيساً للجنة، ورئيس بلدية محافظة المذنب المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب نائب للرئيس، مدير التعليم بمحافظة المذنب سليمان بن عبدالله الطعيسي عضواً، مدير فرع المياه بمحافظة المذنب ماجد بن سليمان الجارالله عضواً، مدير فرع الغرفة التجارية بمحافظة المذنب عبدالرحمن بن محمد الشايع عضواً، حمد بن محمد المطيري أميناً للجنة التنمية السياحية، عبدالعزيز بن عبدالله النزيان عضو قطاع التوعية والترفيه، فهد بن محمد الخميري عضو قطاع التوعية والترفيه، عبدالرحمن بن محمد الوهيد عضو قطاع التوعية والترفيه، محمد بن إبراهيم الحواس مرشداً سياحياً، سليمان بن علي العبودي عضواً لقطاع الرياضة، أحمد بن عبد الله الحصين عضواً لقطاع الإعلام، رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله الشتوي عضو داعماً، رجل الأعمال حمد بن عبد الله القويفلي عضواً داعماً، رجل الأعمال شويمان بن محمد الشويمان عضواً داعماً، رجل الأعمال أيمن بن ناصر الصيقل عضواً داعماً، رجل الأعمال خالد بن عبد الله العقيلي عضواً داعماً.