أمين الرابطة يلتقي وفد علماء لبنان برئاسة مفتي الجمهورية

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه أمس، وفد علماء الجمهورية اللبنانية برئاسة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف فايز الدريان ، والشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا، والشيخ خلدون عريمط، القاضي بدار الفتوى بصيدا، ود. خالد قباني ، المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بلبنان، وعدداً من العلماء والأمناء ورؤساء المراكز والجمعيات في الجمهورية اللبنانية، وذلك بمقر الأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة .

وفي بداية اللقاء أعرب الوفد عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تقدمه وتبذله من جهود إغاثية وإعانات إنسانية، والتي تظهر نتائجها في جميع الدول المنكوبة حول العالم .

وعبّر سماحة الشيخ الدريان مفتي الجمهورية اللبنانية ترحيبه بالتعاون بين الرابطة ودار الفتوى اللبنانية وعلى إثر ذلك جرى الاتفاق من قبل الجانبين على ترجمة ذلك من خلال اتفاقية تعاون مشتركة وأن يكون عمل الرابطة وهيئاتها في لبنان عن طريق دار الفتوى اللبنانية وحدها .

وبيّن سماحته تقديره العميق للجهود التي تقوم بها الرابطة عبر هيئاتها والتي تظهر نتائجها الإسلامية والإنسانية في العديد من دول العالم، في الأفق المعتدل الذي تسلكه الرابطة عبر رؤيتها الإسلامية الوسطية التي نوَّه بها سماحته.

من جهته رحب د. العيسى بوفد علماء الجمهورية اللبنانية، وشكرهم على زيارتهم لرابطة العالم الإسلامي، وحرصهم على التواصل والتعاون مع الرابطة، موضحاً للوفد رؤية ورسالة وقيم وأهداف الرابطة .

وفي ختام اللقاء قدم معاليه هدايا تذكارية للوفد، متطلعاً للمزيد من التعاون بين الرابطة ودار الإفتاء .

وجاءت زيارة وفد علماء لبنان بدعوة من رابطة العالم الإسلامي .