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«بلدي الرياض» يناقش «مشكلة الحفريات» في لقاء مفتوح مع الجهات الخدمية

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«بلدي الرياض» يناقش «مشكلة الحفريات» في لقاء مفتوح مع الجهات الخدمية «بلدي الرياض» يناقش «مشكلة الحفريات» في لقاء مفتوح مع الجهات الخدمية

يعقد المجلس البلدي بالرياض بعد صلاة عشاء يوم غد الثلاثاء لقاء مفتوحاً مع ساكني مدينة الرياض وذلك في قاعة الجلسان بحي شبرا على الطريق الدائري الجنوبي بين مخرجي 24و25حيث سيتناول اللقاء في موضوعه الرئيسي "مشكلة الحفريات بمدينة الرياض" وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي بالرياض م. عبدالله العمران وأعضاء المجلس وممثلي الجهات الخدمية، وكلاء أمانة الرياض، ورؤساء البلديات، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء ، وشركة الاتصالات السعودية، ومرور الرياض ووزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض، وإدارة التنفيذ والإشراف بأمانة الرياض، وإدارة الدراسات والتصاميم بأمانة الرياض.

وقد وجه رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في بلدي الرياض الأستاذ خالد العريدي رئيس العلاقات العامة والإعلام الدعوة باسم رئيس وأعضاء المجلس لأهالي مدينة الرياض لحضور اللقاء ومناقشة محاوره لإيجاد الحلول المناسبة لواحدة من أكثر المشكلات تأثيراً على الحركة المرورية في مدينة الرياض. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تخصيص قاعة للنساء لحضور اللقاء والمشاركة في طرح الرؤى والأفكار والمقترحات على المجلس البلدي والجهات الخدمية.

خالد العريدي

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