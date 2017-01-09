رئيس النيجر يستقبل وزراء «الخارجية» و«البيئة» و«الحج» و«المالية»

استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي.

كما استقبل رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامته بالرياض أمس, معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي بالخارج المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهويش.

كما استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامة فخامته بالرياض أمس, وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين النيجيريين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي, والوزير المفوض لشؤون الحج بوكاري جبريل.

كما استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو في مقر إقامته بالرياض أمس, وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات خاصة في المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال السفير تركي بن ناجي العلي, والسفير عمرو أمادو سونراي, ووزير المالية النيجيري هاسومي مسعودو.

واستقبل رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامة فخامته بالرياض أمس, نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.

وجرى خلال الاستقبال, بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنموية بين البلدين.

حضر الاستقبال السفير العلي, ومدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية فوزي بن عليان السعود، والسفير سونراي, ووزيرة السكان كافا راكياتو كرستين جاكو.

.. ومستقبلاً وزير البيئة والمياه والزراعة