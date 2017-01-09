حرم رئيس النيجر تبدي إعجابها بوصول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى

زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه ايسوفو محمدو امس مجلس الشورى، حيث التقت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة الصحية د. منى آل مشيط، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذة هدى الحليسي، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والشباب الدكتوره مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو اللجنة المالية ورائدة ابونيّان، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتورة نورة اليوسف. واستمعت حرم رئيس النيجر خلال اللقاء من عضوات المجلس إلى شرح عن أهم الأعمال والقضايا التي يقوم بها المجلس، خاصة القضايا التي تتعلق بالمرأة السعودية بشكل عام. وتجولت حرم رئيس النيجر في قاعات مجلس الشورى، واطلعت على سير آليه العمل بالمجلس.

وفي ختام الزيارة ثمن عضوات مجلس الشورى لحرم رئيس النيجر تلك الزيارة التي تؤكد مدى العلاقة المتينة والوطيدة ما بين البلدين. وعبرت الدكتورة للا مليكة ايسوفو محمدو عن سعادتها لما وصلت إليه المرأة في المملكة العربيه السعودية من مكانة علمية مكنها من المشاركة في نهضة الوطن من خلال المراكز والمناصب التي تبوأتها في مختلف المجالات.. مبدية إعجابها بوصول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى وذلك يعكس مدى قدرتها على تبوء المراتب والمناصب لخدمة وطنها وتطلعاته خلال المرحلة القادمة.

كما زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه ايسوفو محمدو امس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، حيث التقت مشرفة الأقسام النسائية شعيع بن مهل العتيبي، وعدد من فتيات الجمعية. واستعمت حرم رئيس النيجر خلال اللقاء لشرح عن الجمعية وإنجازاتها، وكذلك الجوائز التي حازت عليها خلال السنوات الماضية، ثم شاهدت عرضا لفيلم وثائقي عن الجميعة منذ تأسيسها وما وصلت إليه اليوم في ظل توجيهات ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأعربت حرم رئيس النيجر عن سعادتها وإعجابها بماشاهدته من خدمات يعكس تميز العمل الخيري بالمملكة، متمنية أن يكون هناك تعاون بين جمعية "إنسان" والجمعية الخيرية بالنيجر.

كما زارت حرم رئيس جمهورية النيجر جمعية النهضة الخيرية، حيث التقت صاحبة السمو الأميرة موضي بنت خالد الأمين العام للجمعية، ونائبة الرئيس فوزية الراشد. واستمعت حرم الرئيس لشرح تفصيلي من المديرة التنفيذية للجمعية رشا التركي، استعرضت خلاله الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية التي تستمر 4 سنوات بما يخدم تطلعات الوطن وأبنائه.

.. وتتلقى هدية تذكارية