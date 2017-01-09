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رفع مستوى النظافة في حفر الباطن

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة حفر الباطن عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها لرفع مستوى النظافة في المحافظة، فيما طبقت عددا من الإجراءات بحق مقاول النظافة،

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الأمانة ممثلة في بلدية حفر الباطن قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المقاول المسؤول عن النظافة في المحافظة، والذي تم توجيه عدد من الإنذارات له بسبب سوء وتدني النظافة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات معه، لحثه على رفع مستوى النظافة، مشيراً إلى أن البلدية شرعت في تطبيق عدد من الإجراءات النظامية بحقه والتي تتضمن حسميات عند إعداد وصرف مستخلصات مشروع النظافة، علما بأن البلدية تقوم برفع وصرف مستحقاته.

كما طالبت البلدية من المقاول سرعة توفير كافة الأعمال في المشروع بحسب العقد المبرم على الدوام، وكذلك سرعة صرف رواتب العمال والمشرفين والسائقين بانتظام وبشكل شهري دون تأخير، وكذلك سرعة توفير وإصلاح المعدات والآليات المتعطلة وضرورة الاستمرارية في صيانة أي معدة أو آلية فور تعطلها

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