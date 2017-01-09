نادي عجمان للتطوع.. مبادرات وقيم إيجابية واستقطاب للخبرات والمواهب

أكد أعضاء نادي عجمان للتطوع أنهم يعملون على نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع بشكل صحيح بين أفراد المجتمع، واحتواء المواهب والقدرات حتى تسلك طريقاً للإبداع، وترسيخ القيم والمبادئ الإيجابية المكتسبة من قبل الأعضاء والدعم والحث على الاستمرار العطاء في خارج نطاق الفريق، وبث روح التعاون والمصداقية والإخلاص في العمل وتلبية احتياجات المجتمع بصورة مبدعة.

وتقول ريم سامي من كلية الهندسة جامعة عجمان تخصص هندسة معدات: إن فريق جامعة عجمان التطوعي على أتم الاستعداد للمساهمة في دعم مبادرات عام الخير، وأولها مبادرة (بنك الإمارات للطعام)، التي تعد فرصة طيبة للمتطوعين من مختلف الفرق التطوعية خاصةً ولشعب الإمارات عامةً لتلبية احتياجات الإنسان أينما كان، وأولها الطعام، مبينة أن تلك المبادرات تسعى إلى إشراك شعب الإمارات الذي يعد شعباً معطاء وذا كرم على الاستمرار في العطاء الدائم، مبينة أن المبادرة تبث روح الإخاء وعدم حرمان الإنسان من أبسط حقوقه، كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع من خلال إشراك فئات المجتمع كافة في برامجه وحملاته ومبادراته، وأن نادي المتطوعين بجامعة عجمان قد وضع خططاً من أجل المساهمة في عام الخير وتفعيل المبادرات والمشاركة فيها بكافة إمارات الدولة.

وتقول نوف خالد من كلية الإعلام بقسم الجرافيك ديزاين السنة الثانية ومن أعضاء نادي جامعة عجمان للتطوع: إننا على يقين بأن للعمل التطوعي تأثيراً إيجابياً في أنفسنا وفي المجتمع ككل، حيث له القدرة على تحقيق التواصل الاجتماعي بين الأفراد، وهذا يؤثر إيجابياً في المجتمع، مبينة أن أعضاء النادي لن يدخروا جهداً في المشاركة بالعمل الخيري في عام الخير ودعم المبادرات الخيرية التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة.

كما أن كافة الشباب المنضوين تحت لواء النادي متحمسون لعام الخير، هذه المبادرة الخيرة التي ستتكامل فيها الحياة الإنسانية على أرض إمارات الخير والمحبة والعطاء، أرض الإمارات التي لطالما ازدهرت معها المسيرة التنموية وتحققت معها أعلى درجات التميز.