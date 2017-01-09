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خبرات

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خبرات خبرات

قال عبد الرحمن الهاشمي، عضو فريق العمل التطوعي إن لكل شخص إمكانات وقدرات، يستطيع العمل من خلالها وتوظيفها في العمل التطوعي، فالعمل التطوعي وبالأساس عمل خيري متعدد الأشكال والجوانب، فقد يحتاج العمل التطوعي لخبرات تخصصية أو جهود وأفكار تنظيمية أو تأدية أعمال إنسانية طبية أو مادية، فلكل شخص مقدرات يستطيع أن يجعلها في خدمة العمل التطوعي، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تدريب وتعليم طلابنا في مختلف المراحل العمرية والدراسية على أهمية المشاركة في الفعاليات والمناشط التطوعية والخيرية، وأن نكسبهم المعارف والخبرات والمهارات التي تساعدهم في المستقبل على الانخراط في العمل التطوعي كرسالة إنسانية نبيلة.

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