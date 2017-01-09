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اليوم.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق المتهم بحرق الأحراز

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اليوم.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق المتهم بحرق الأحراز اليوم.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق المتهم بحرق الأحراز

>كتبت أمنية الموجي

تُصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد حلاوة، حكمها على محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين، لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.

 

 وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب "رئيس نيابة الهرم السابق"، وبلال عادل محمد "خواطر - محبوس"، وناصر أبو الوفا عبدالشفيع "عامل تجليد - محبوس"، ومحمد سلطان ناجى "مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس"، تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.


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