مركز الداخلة يشكل لجنة لبحث العشوائيات الآيلة للسقوط

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

ردا على ما نشرته "اليوم السابع" بشأن تضرر أهالى عدد من قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من انتشار العشوائيات والخرابات والمناطق الآيلة للسقوط والتى تسببت فى انتشار الحيوانات الضالة والزواحف والحشرات وأصبحت تهدد حياة السكان. قال سيد محمود رئيس المركز: إنه سيشكل لجنة متخصصة لدراسة المشكلة ولبحث كيفية التغلب عليها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أن رئاسة المركز تقوم بالمتابعة الدورية لكافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين وخاصة فى القرى، حيث تنتشر تلك المناطق الآيلة للسقوط فى عدد كبير من القرى وتحتاج لدراسة شاملة لبحث آليات حلها.

وأضاف محمود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وتهديدها للمواطنين هو إجراء تقوم إدارة الطب البيطرى بمكافحته والقضاء عليه بالتعاون مع جهات الاختصاص، حيث يتم تنفيذ الحملات الدورية للقضاء على الحيوانات الضالة على مستوى القرى والتوابع، كما يتم غلق المنازل المهجورة فى تلك العشوائيات.