الانقلابيون يهددون مدرسي جامعة إب بـ«الإعدام»

تواصلت المعارك بين القوات الشرعية والانقلابيين في الساحل الغربي لمحافظة تعز. وذكرت مصادر عسكرية ان المواجهات مستمرة في منطقة العمري والتي تعرضت مواقع الانقلابيين فيها وفي مدينة المخا الساحلية لغارات من قبل مقاتلات التحالف العربي. وكانت القوات الشرعية وبإسناد من التحالف العربي بدأت السبت عملية عسكرية لتطهير الساحل الغربي لمحافظة تعز من المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، واسفرت المعارك عن مقتل العشرات.

ودارت اشتباكات فجر امس بين الانقلابيين والقوات الشرعية في المنطقة الشرقية مِن مدينة تعز.. وتركزت الاشتباكات في محيط موقع المكلكل مصحوبا بقصف للمتمردين.

كما دارت اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح في قرى جبل حبشي غربي تعز جراء محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي وصالح الى مواقع القوات الشرعية. وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت أمس 25 لغم في منطقة العنين جبل حبشي واصيب 3 افراد من الفريق.

وفي منطقة الربيعي غربي تعز قتل خمسة مدنيين جراء انفجار لغم زرعه الانقلابيون واستهدف حافلة نقل بضاعة. ويقوم الحوثيون وقوات صالح منذ ايام بارعة الألغام بالمنطقة.

هذا واندلعت مساء السبت مواجهات عنيفة في جبهة كرش وسمع دوي الانفجارات في المنطقة الحدودية بين تعز ولحج. كما جرت اشتباكات بين الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة اخرى في محافظة الجوف فيما استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات عسكرية للمليشيات كانت في طريقها لتعزيز مواقع الانقلابيين.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع المتمردين في صعدة والمخدرة في مارب وصنعاء والمخا غربي تعز.

الى ذلك اعلن المدرسون في جامعة اب الاضراب احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لأربعة اشهر من قبل الانقلابيين. وكان نائب رئيس جامعة إب المُعين من قبل جماعة الحوثيين هدد زملاءه الأكاديميين بالإعدام في حال فكروا بالإضراب، كما وصفهم بـ«المرتزقة».

وكان مسلحون حوثيون اقتحموا مساء السبت مقر نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بعد اعلان الاضراب الشامل بالجامعة احتجاجا على عدم صرف المتمردين مرتبات المدرسين للشهر الرابع على التوالي. وعبرت نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء عن استنكارها الشديد للحادثة، معتبرة ان ذلك يأتي في سياق الترهيب لإثناء النقابة عن الدفاع عن حقوق اعضائها. ويأتي الاقتحام بعد تدشين استجابة المدرسين لدعوة النقابة الى الاضراب الشامل اليوم وهو المرحلة الثالثة من برنامجها التصعيدي. وبدت قاعات الدراسة في الجامعة اليوم خالية من الطلاب بعد اعلان اضراب الشامل احتجاجا على عدم صرف الحوثيين مرتبات المدرسين بالجامعة.