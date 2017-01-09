البحرين: القبض على متورطين في عملية سجن «جو»

اللواء طارق الحسن مصرحا للصحفيين

كشف اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بمملكة البحرين وجود تواطؤ في العملية المسلحة التي مكنت بعض المحكومين في قضايا إرهابية من الهروب من سجن "جو" مطلع يناير الجاري وفق نتائج التحقيق المبدئية التي توصلت اليها اللجنة المشكلة لهذا الخصوص حاء ذلك في تصريح صحافي له ظهر أمس الأحد عقب الاجتماع النيابي مع وزارة الداخلية والذي عقد برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني، وبحضور الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك لإطلاع المجلس على مستجدات الساحة الأمنية، والتدابير التي تم اتخاذها في كافة الأصعدة وأكد اللواء الحسن في تصريحه القبض على عدد من العناصر التي ثبت تورطها، مشددا على أن هناك عناصر أخرى ثبت تورطها ومشاركتها في عملية الهجوم الارهابية التي استهدفت سجن "جو" جنوب العاصمة البحرينية وسيتم الاعلان عنها.