خادم الحرمين يستعرض مع رئيس النيجر العلاقات الثنائية ويقلده قلادة الملك عبدالعزيز

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض امس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وعقب جلسة المباحثات، قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لفخامته.

بعد ذلك جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون أمني، وقعها من الجانب السعودي معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومن جانب النيجر معالي وزير الدفاع الوطني كالا موتاري.

كما تم توقيع مشروع اتفاقية بناء وتجهيز مدارس ابتدائية في جميع الأقاليم بجمهورية النيجر، ومشروع اتفاقية سد كنداجي، ومذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الخامسة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية، وقعها من الجانب السعودي معالي نائب رئيس مجلس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن جانب النيجر معالي وزيرة التخطيط كان عايشتو بولاما.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي.

كما حضرها من جانب جمهورية النيجر، معالي وزير الدولة وزير الزراعة البداي ابوبا، ومعالي مدير مكتب الرئيس محمدو اوحومودو، ومعالي وزير المالية هاسومي مسعودو، ومعالي وزير الدفاع الوطني كالا موتاري، ومعالي وزيرة التخطيط كان عايشتو بولاما، ومعالي وزير التجارة وتنمية القطاع الخاص سادو سيدو، ومعالي وزير العمل ياهوزا ساديسو، ومعالي وزيرة الطاقة أمينة موموني، ومعالي وزيرة السكان كفا ركياتو، ومعالي وزير الحج بوكاري جبريل، وسفير النيجر لدى المملكة عمرو امادو سونراي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- استقبل في قصر اليمامة امس، فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لفخامة رئيس النيجر، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية النيجر.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية النيجر، والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

وكان فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر وصل إلى الرياض، مساء امس، في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي.

خادم الحرمين مستقبلاً رئيس النيجر

الملك سلمان ورئيس النيجر بعد توقيع الاتفاقيات

خادم الحرمين يقلد رئيس النيجر قلادة الملك عبدالعزيز

خادم الحرمين والرئيس ايسوفو محمدو خلال عزف السلامين الوطنيين للبلدين

خادم الحرمين مصافحاً وفد النيجر

توقيع الاتفاقيات بين البلدين

الرئيس محمدو يصافح مستقبليه

الأمير فيصل بن بندر والأمير منصور بن متعب و د. إبراهيم العساف والأستاذ خالد العيسى و م. عبدالرحمن الفضلي

الأمراء وكبار المسؤولين خلال حضور الاستقبال