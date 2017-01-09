أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أسير محرر يقود شاحنة ويدهس جنوداً إسرائيليين

Google+ Print
أسير محرر يقود شاحنة ويدهس جنوداً إسرائيليين أسير محرر يقود شاحنة ويدهس جنوداً إسرائيليين

قُتل أربعة جنود "إسرائيليين" وأصيب 18 آخرون، ظهر أمس الأحد، في عملية دهس بمستوطنة "ارمون هنتسيف" بجبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال "الاسرائيلي" لوبا السمري، أن شخصاً كان يقود شاحنة كبيرة انحرف عن مساره وأقدم على دهس مجموعة جنود كانوا يهمون بمغادرة باص آخر، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة 18 بجروح بينها 3 بصورة حرجة وموت سريري.

ووفقاً لمصادر الاحتلال فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية مختلفة، استشهاد منفذ العملية "فادي القنبر" جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت المعلومات الأولية بأن منفذ عملية القدس فادي القنبر هو أسير محرر من مدينة سكان مدينة القدس المحتلة.

من جهتها، باركت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عملية الدهس في القدس المحتلة، واعتبرت الفصائل في بيانات منفصلة، العملية البطولية، بأنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على عملية الدهس، قرر (الكابنيت) الإسرائيلي، عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات عملية الدهس في القدس المحتلة، التي أدت لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية