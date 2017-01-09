أسير محرر يقود شاحنة ويدهس جنوداً إسرائيليين

قُتل أربعة جنود "إسرائيليين" وأصيب 18 آخرون، ظهر أمس الأحد، في عملية دهس بمستوطنة "ارمون هنتسيف" بجبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال "الاسرائيلي" لوبا السمري، أن شخصاً كان يقود شاحنة كبيرة انحرف عن مساره وأقدم على دهس مجموعة جنود كانوا يهمون بمغادرة باص آخر، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة 18 بجروح بينها 3 بصورة حرجة وموت سريري.

ووفقاً لمصادر الاحتلال فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية مختلفة، استشهاد منفذ العملية "فادي القنبر" جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت المعلومات الأولية بأن منفذ عملية القدس فادي القنبر هو أسير محرر من مدينة سكان مدينة القدس المحتلة.

من جهتها، باركت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عملية الدهس في القدس المحتلة، واعتبرت الفصائل في بيانات منفصلة، العملية البطولية، بأنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على عملية الدهس، قرر (الكابنيت) الإسرائيلي، عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات عملية الدهس في القدس المحتلة، التي أدت لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.