موثقة هلاك داعشيي «الياسمين» .. على الفراش الأبيض روح المواطنة تضع «مصعب الحربي» أمام «سلاح الصيعري»

شهد جميع العالم بسالة وشجاعة رجل الأمن العريف جبران عواجي من خلال عدسة شابة سعودية تبلغ من العمر ٢٧ عاما، تلك الشابة التي لم تواجه في يوم ما منظرا كذاك الذي واجهته صباح أمس الأول، وبسبب الرعب الذي عاشته وأسرتها، ترقد اليوم في طوارئ مستشفى الملك خالد الجامعي، بسبب تلك المناظر التي عاشتها وشاهدتها.

على الرغم من خوفها وهلعها إلا أن وطنيتها دعتها لتوثيق تلك اللحظات المرعبة التي أنهاها رجال الأمن ببسالة وقوة وحزم دون أن يتأذى أي مواطن، وقبل أن يستيقظ سكان حي الياسمين شمال الرياض.

هلع وخوف لفتاة الياسمين

بعد أن وثقت فتاة الياسمين، المشهد كاملا، انهارت قواها، لتعيش هي وأسرتها هلعا واضحا، إذ زارت «الرياض» منزل فتاة الياسمين، فلم يكن هناك إلا شقيقتها وشقيقها الأصغر، الذين كانوا في لحظات هلع وارتباك واضحيين، بسبب ماعايشوه، وخوفا على شقيقتهم التي لم تسعفها قوتها مليا، ولم تنم إلا على المهدئات بحسب إفادة شقيقتها.

رفضت شقيقة «فتاة الياسمين» الحديث عن تفاصيل الحادثة، مؤكدة أن وضعهم النفسي والمعنوي يمنعها من الحديث، مشيدة بذات الوقت بجهود رجال الأمن وجاهزيتهم، وقدرتهم على دحض الإرهاب، وإفشال مخطط كاد أن يودي بحياة الكثير من الأبرياء.

المواطنة تنتصر على الإرهاب

توجهت «الرياض» إلى موقع الحدث، وتحديدا إلى منزل الشاب «مصعب الحربي» الذي عرض نفسه وشبابه للخطر، بهدف مساندة رجال الأمن من خلال عدسة جواله، بعد أن وثق تحركات الإرهابيين، وأوصلها لرجال الأمن بهدف تتبع أثرهما.

وبحسب رواية الشاب «مصعب» فإنه بعد أن شاهده أحد الهالكين خلال هربهما وجه السلاح عليه، ولكن عناية الله كانت الأقرب له، فنزل من غرفته إلى الشارع بحثا عن رجال الأمن ليدلهم على موقع الهالك «طايع الصيعري» والهالك «طلال الصاعدي».

أم مصعب: رؤية رجال الأمن هدأت من روعنا

لحظات رعب

يقول الشاب مصعب خلال حديثه مع «الرياض» : كانت لحظات صعبة جدا ومرعبة، ولكن الحمية الوطنية جعلتني أتحرك دون تفكير، وأتجه للشارع بحثا عن رجال الأمن لتسليمهم هاتفي والصور الملتقطة، ليتمكنوا من خلالها تحديد المكان الذي فروا إليه قبل هلاكهما.

موضحا أنه يعلم بأن رجال الأمن وقتها لم يكونوا بحاجة لتلك الصور، ولكنه فكر أنها قد تساعدهم، ولن يتوانى في أي وضع أو حدث أن يكون مواطن مخلص لوطن أعطاه الكثير، ووجب عليه رد الجميل بالعرفان لهذا الوطن.

ويتابع مصعب: استيقظت عند الساعة السادسة والنصف بعد رسالة وصلتني من أحد الأصدقاء، وعدت لأكمل نومي وإذ بي أسمع طلقات نار مخيفة ومستمرة، بعدها توجهت للنافذة لأجدني أمام أحد الهالكين، فبلا تفكير رفعت هاتفي لأصوره، وفي ذات الوقت رفع الهالك سلاحه نحوي، ولكن عناية الله حمتني.

أم مصعب تتناسى أمومتها أمام وطنيتها

وأضاف «مصعب» جميع من في المنزل استنفر مع رجال الأمن، ولم يمنعني أحد من أسرتي أن اتجه للخارج، فالوضع لم يكن يسمح لأي منا أن يقدم روحه على أمن وسلامة الوطن، وكلنا فداء له.

في ذات السياق أخذت والدة «مصعب الحربي» تحمد الله على سلامة ابنها وبيتها ورجال الأمن، الذين ما إن رأتهم حتى هدأت نفسها، وتقول « كان صباحا مخيفا للغاية، ولم يمر علي يوما شبيه به، ولكن الحمد لله الذي سلمنا من مكيدة كبرى كان ينويها تنظيم داعش، فبفضل الله ومن ثم جاهزية ويقظة رجال الأمن، تم افشال مخططاتهم، ورد كيدهم في نحرهم».

وتابعت أم مصعب: استيقظنا على طلق نار مخيف ووضع صعب وبكاء الأطفال وهلعهم، لكن ما إن رأينا رجال الأمن إلا وسكينة من الله نزلت على منزلي وأبنائي، بل أخذنا دور المراقب عن بعد لمساندة رجال الأمن ومعاونتهم ولو بالدعاء لهم.

وأضافت أم مصعب، لم نكن نعلم أن الهالكين يسكنان في نفس الحي، فبحسب زوجي وأبنائي لم يواجهوهم ولا لمرة واحدة، ولم نكن نعلم كذلك أن المنزل يسكنه أحد، فلم يشاهد المنزل مضاء أو به حركة، فظننا أنه معروض للبيع أو الإيجار مع بقية الفلل المجاورة.

سيارة أحد سكان الحي الذي شهد القضاء على الهالكين الصاعدي و الصيعري

مصعب الحربي كاد أن يفقد حياته برصاص الإرهابي الصيعري