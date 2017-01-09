جائزة حمدان للحكومة الذكية تحفّز لمبادرات استثنائية

نظم مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مجموعة من الزيارات للجهات الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، حيث تم تسليمها الدروع التذكارية والجوائز النقدية الخاصة بالجائزة إضافة إلى تهنئتهم ومباركة جهودهم التي بذلوها خلال العام 2016 لتحسين الخدمات وإطلاق المبادرات في سبيل إسعاد المتعاملين.

وبهذه المناسبة قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي: «كان لجائزة حمدان للحكومة الذكية الأثر الكبير في تحسين الخدمات الحكومية وتحفيز العاملين عليها لبذل المزيد من الجهد والعطاء والابتكار لتقديم مبادرات استثنائية تساهم بشكل رئيسي في إسعاد المتعاملين».

من جانبها قالت إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي: «إن الزيارات التي يقوم بها مركز نموذج دبي للفائزين في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية تأتي في إطار تقدير هذه الجهود التي أوصلتهم للفوز في الجائزة».

الفائزون

وفاز في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2016 كل من: هيئة تنمية المجتمع (خدمة المتعاملين) عن «جائزة الرقم واحد»، ولفئة أفضل خدمة حكومية جديدة فازت هيئة كهرباء ومياه دبي عن «خدمة الشاحن الأخضر»، وعن فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية «مبادرة غرفة التواصل الاجتماعي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة «التعرفة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل شراكة مع الجمهور، وفازت هيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة عن مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، وفازت «مبادرة المظلات الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص.

ولفئات الأفراد، فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل فريق ابتكار، ويوسف محمد آل علي من هيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل قائد ابتكار، وجمعة سعيد الغيث من جمارك دبي عن فئة أفضل نجم للتكامل الذكي، ومحمد عمر باكير من هيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل مدير مركز اتصال. ولفئات قنوات تقديم الخدمة، فاز عن فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول (تطبيق ذكي) كل من تطبيق «شرطة دبي» للقيادة العامة لشرطة دبي، وتطــــبيق هيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق «حياتي» لهيئة الصحة بدبي، وتطبيق «فعاليات دبي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري، وتطبيق «ديوا» لهيئة كهرباء ومياه دبي. وفاز عن فئة حياة المتعامل (تطبيق ذكي مشترك) تطبيق «خدمات قطاع الأعمال» لهيئة الطرق والمواصلات. وفاز عن فئة أفضل موقع إلكتروني موقع هيئة كهرباء ومياه دبي، وفاز عن فئة أفضل مركز اتصال، مركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات.

وفاز عن فئة «كأس بناة المدينة» الفريق البرتقالي لخدمة الفصل في الدعاوى العمالية التي تشترك فيها كل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. كما حصل «الفريق السماوي» لخدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة الإصابة بالسمنة على تكريم خاص عن هذه الفئة لجهودهم الاستثنائية للارتقاء بهذه الخدمة على المدى الطويل.

ويبلغ مجموع الجوائز النقدية للجائزة أكثر من 1.5 مليون درهم، حيث يحصل أفضل فريق ابتكار على «مليون درهم» إضافة إلى 250 ألف درهم لفئة أفضل قائد ابتكار، و150 ألف درهم لكل من فئتي أفضل مدير مركز اتصال وأفضل نجم للتكامل الذكي.

التصويت

ومن جهة أخـــرى، أعلن مركز نموذج دبي عن إغلاق باب التــصويت على أفضل مبادرة حكومية ضمن مرحلة التصويت لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. والتي ترشحت لها 4 مبادرات هي: مبادرة التعرفة الذكية لهيــئة الطرق والمواصلات، ومبادرة غرفة التواصـــل الاجتماعي لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة العيادات المـــشتركة لسرطان الجهاز الهضمي لهيئة الصـحة بدبي، ومبادرة المظلات الذكية لهيئة الطرق والمواصلات.

الصحة تتسلم الجائزة

وتسلمت هيئة الصحة بدبي أمس دروع الفوز للفئات الثلاث التي تفوقت فيها الهيئة، والتي ضمت: فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة - مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، وأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول - تطبيق حياتي، وفئة أفضل مدير اتصال، وذلك في حضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وحضور عدد كبير من مسؤولي الهيئة والمجلس.

وتسلمت هيئة تنمية المجتمع في دبي جائزة الرقم واحد، وأعرب أحمد عبد الكريم جلفار عن سعادته بحصول هيئة تنمية المجــــتمع على هذه الجائزة والتي تضع الهيئة على المسار الصحيح لتحقيق تطلعات المتعاملين ومواصلة الارتقاء بمســــتوى الخدمات المجتمعية.