سيف بن زايد يطّلع على دراستين لضابطين في الداخلية

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه مؤخراً على دراستين لضابطين في الداخلية.

حيث اطلع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دراسة قدّمها العقيد دكتور فيصل سلطان الشعيبي نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، حملت عنوان «تطوير المؤسسات الأمنية من خلال منظور الإدارة الاستراتيجية» ونال على إثرها درجة الدكتوراه من «إيست أنجليا» بالمملكة المتحدة.

واستمع سموه من الشعيبي لشرح حول الدراسة التي تناولت دراسة الأدوات الفعالة في التخطيط الاستراتيجي لتطوير وقياس فعالية تطبيق الاستراتيجيات الحكومية.

كما اطّلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دراسة قدمها المقدم دكتور بشار خليل بدران مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بوزارة الداخلية، والتي جاءت بعنوان «دور القيادة الفعالة في مرحلة التطوير الاستراتيجي» وحصل على إثرها على شهادة الدكتوراه من جامعة «إيست أنجليا» بالمملكة المتحدة.

واستمع سموّه من بدران لشرح عن الدراسة التي هدفت إلى تحديد دور المديرين في تطوير المؤسسات الشرطية من خلال وضع الإطار العام للكفاءات والمهارات القيادية وآلية تقييمها وتطويرها.

وهنّأ سموه الشعيبي وبدران بمناسبة حصولهما على درجة الدكتوراه، مثمناً جهودهما لتحقيق مثل هذه الإنجازات العلمية المتميزة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الشرطي.

حضر اللقاءين اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد محمد عبيد الظاهري مدير عام الموارد البشرية بوزارة الداخلية والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من ضباط الوزارة.