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حمدان بن راشد: الإمارات تدعم القضايا الإسلامية المحقة

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حمدان بن راشد: الإمارات تدعم القضايا الإسلامية المحقة حمدان بن راشد: الإمارات تدعم القضايا الإسلامية المحقة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، فضيلة الشيخ أحمد يوفاش رئيس المجلس الأعلى الإسلامي مفتي المسلمين في بولندا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تدعم القضايا الإسلامية المحقة، وتدعو دوماً إلى التعايش بين مختلف الحضارات والأديان وفهم الآخر، مضيفاً سموه أن إسلامنا الحنيف هو دين المحبة والتسامح والتلاقي بعيداً عن الخطاب المتشدد في جميع الأحوال.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع المسلمين في بولندا خاصة وعلى مستوى أوروبا عموماً، واستمع سموه في هذا السياق من مفتي مسلمي بولندا إلى شرح حول ظروف المسلمين الذين يعيشون في المدن والمناطق البولندية منذ مئات السنوات ودورهم الإيجابي في صنع الحضارة البولندية وتفاعلهم الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع البولندي التي تعيش جميعها بتناغم وسلام.

حضر اللقاء الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا وروبرت روستيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للمفتي.

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