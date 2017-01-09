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مأسسة التطوع عام الخير يفتح الأبواب

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مأسسة التطوع عام الخير يفتح الأبواب مأسسة التطوع عام الخير يفتح الأبواب

 لمشاهدة ملف "مأسسة التطوع  عام الخير يفتح الأبواب"  بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

حددت دولة الإمارات منذ تأسيسها ثوابت العطاء منهجاً للتواصل مع الشعوب ومدّ يد العون لجميع المحتاجين في فلسفة لا تفرق في الخير بين الناس، وجاء عام 2017 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عاماً للخير، ليضع مبادئ جديدة للعطاء والتطوع، وليشجع جميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه على التنافس في أبواب الخير، فضلاً عن كونه مناسبة عظيمة لتوحيد جهود التطوع في المجتمع ووضعها في إطار مؤسسي ناظم.

هذه الرؤية استلزمت حضوراً مجتمعياً في مختلف القطاعات لدعمها والمبادرة في ترسيخها، حيث تعتزم وزارة تنمية المجتمع إطلاق منصة إلكترونية للتطوع، خلال الربع الأول من العام الحالي، وإيجاد «قاعدة بيانات للمتطوعين» في نهاية العام إلا أن المسألة لا يزل أمامها بعض التحديات، أبرزها غياب المتطوعين المتخصصين.

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