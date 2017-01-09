نخبة من الخبراء في مؤتمر الدفاع الدولي

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تشارك كوكبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في فعاليات الدورة المقبلة لمؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لفعاليات معرضي أيدكس ونافدكس 2017 ويقام معرضا ومؤتمرا أيدكس ونافدكس 2017 في الفترة بين 19 و 23 فبراير المقبل 2017، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع القوات المسلحة لدولة الإمارات.

وستقام فعاليات الدورة المقبلة لمؤتمر الدفاع الدولي في مقر الأرشيف الوطني، وذلك في 18 فبراير 2017، وفي اليوم الذي يسبق انطلاق فعاليات معرضي أيدكس ونافدكس 2017.

ويضم المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الابتكارات التخريبية في مجالات الدفاع والأمن) ثلاث جلسات رئيسية، الأولى بعنوان «الابتكارات والتقنيات التخريبية الناشئة، هل بحاجة لمفهوم عسكري جديد»، أما الجلسة الثانية فستحمل عنوان «القفزة الكبيرة القادمة في الدفاع السيبراني»، وأما الجلسة الثالثة فستخصص لمناقشة «هل يمكن من خلال العمليات الدفاعية والأمنية السيطرة على التقنيات التخريبية المتعددة أو التخفيف من تأثيراتها؟».

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها بالإنابة: «إن تنظيم فعاليات المؤتمر المصاحب لمعرضي أيدكس ونافدكس يأتي كمحصلة طبيعية لجهودها الرامية لنقل وتوطين المعرفة، وذلك في قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي ورؤيتها الاقتصادي 2030».

وأضاف: «لقد قامت أدنيك منذ تأسيسها قبل عقد من الزمان بالمساهمة الفاعلة في استقطاب العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة إلى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال التعاون مع شقيقاتها من المؤسسات الوطنية ومن أبرزها هيئة أبوظبي للسياحة ومكتب أبوظبي للمؤتمرات، بالإضافة إلى الاتحادات المهنية في الدولة، وقد نجحت في الفوز بالعديد من العطاءات الدولية لاستضافة المؤتمرات الدولية الكبرى».

احتكاك عالمي

وبيّن الظاهري أن قطاع المؤتمرات يعد على درجة عالية من الأهمية في زيادة احتكاك صناع القرار والمتخصصين المحليين بنظرائهم الدوليين، وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات، إضافة إلى مساهمته الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطنية من خلال المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ودعم القطاعات الاقتصادية المساندة من أبرزها قطاعات الطيران والفنادق وغيرها الكثير.

وتوجه الظاهري بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات على دورها المهم والأساسي في إنجاح أيدكس حيث إن القوات المسلحة لدولة الإمارات ومن خلال اللجنة العليا وفرق العمل التابعة لها يصلون الليل بالنهار للقيام بأقصى الجهود للخروج بالمعرض والمؤتمر بالشكل الأمثل.

فريق عمل

قال سعيد المنصوري، مدير معرضي ومؤتمري أديكس ونافدكس 2017، إن أدنيك قد قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لتنظيم فعاليات المؤتمر بالتعاون من القيادة العامة للقوات المسلحة، التي نتقدم لها بجزيل الشكر على الدعم اللامحدود وتوفير الإمكانيات والخبراء والمتحدثين من القوات المسلحة لدولة الإمارات وصولاً لتوجيه الدعوات لوزراء الدفاع وقادة الجيوش والمتخصصين للمشاركة في المؤتمر.