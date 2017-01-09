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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الإيراني في وفاة رفسنجاني

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الإيراني في وفاة رفسنجاني رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الإيراني في وفاة رفسنجاني

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني في وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس روحاني.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، برقيات تعزية إلى عائلة الفقيد.

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