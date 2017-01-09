إحالة صاحب صيدلية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوج شقيقته

دمياط - عبده عبد البارى

أحال المستشار خالد الإتربى المحامى العام لنيابات دمياط، اليوم الأحد، "أحمد ال" 45 عاما صاحب صيدلية، والمتهم بقتل شقيق زوجته تاجر موبليات شهير بدمياط، فى القضية رقم 12377 جنايات قسم ثان دمياط إلى محكمة الجنايات.

وكان المتهم قد تنازل عن جنسيته المصرية، متمسكا بالجنسية الإسبانية، وحضر معه محامى ممثل عن السفارة الإسبانية باعتباره أحد رعاياها.

واعترف المتهم بقتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة على الميراث، كما اعترف بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وهى عبارة عن بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12مم و38 طلقة من ذات العيار، وطبنجة حلوان عيار 9مم بدون أرقام وعدد 24 طلقة من ذات العيار، والخزينة الخاصة بها.

وكان فريق البحث الجنائى المكلف قد تمكن من كشف غموض مقتل عادل الصواف تاجر موبليات، والذى لقى مصرعه مصابا بطلق نارى أمام منزله، بعد أن أوضحت كاميرات المراقبة بقيام الجانى بإطلاق النار على المجنى عليه أثناء صعوده منزله، وبتفريغ الكاميرات التى كشفت الواقعة ألقى القبض على المتهم من منزله.

واعترف المتهم، بوجود خلافات بسبب الميراث بينه وبين المجنى عليه، حيث إن المتهم متزوج من شقيقة المجنى عليه، والتى طلبت ميراثها مرار من شقيقها باعتباره كبير الأسرة بعد وفاة والدها، وعرض المجنى عليه 7 ملايين جنيه على شقيقته كنصيب لها من تركة والده، ولكن رفض زوجها، حيث إن التركة أكثر من ذلك المبلغ، ومع احتدام الخلاف بينهما قرر المتهم الانتقام من المجنى عليه بالتخلص منه بالقتل.