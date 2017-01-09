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أمن الغربية يلقى القبض المتهمين بقتل عجوز وسرقة مصوغتها الذهبية بالغردقة

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أمن الغربية يلقى القبض المتهمين بقتل عجوز وسرقة مصوغتها الذهبية بالغردقة أمن الغربية يلقى القبض المتهمين بقتل عجوز وسرقة مصوغتها الذهبية بالغردقة

>الغربية اسلام الخياط

نجحت المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، فى كشف غموض العثورعلى سيدة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة ترعة الشيتىن وسرقة مصوغتها الذهبية.

 

وكان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بالعثورعلى سيدة تدعى "م. ن " 75عامًا، مخنوقة داخل شقتها بمنطقة ترعة الشيتى دائرة القسم، وبالفحص تبين سرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول.

 

وشُكل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا، ومعاونية النقباء محمد عمار وأحمد الكفراوى، والشرطة السرية، وبالتحريات الأمنية تبين بيع بعض المصوغات الذهبية بالصاغة، فتم استدعاء الصائغ وأدلى باوصاف فتاتين قامتا ببيع 5 غوايش ذهبية من المصوغات المسروقة.

 

وتمكن فريق البحث من القبض على أحد الفتيات التى أرشدت عن الفتاة الأخرى و زوجها وبمداهمة الشقة لم يعثروا على المتهمين، وعلم فريق البحث أنهما هربا إلى الغردقة.

 

وانتقل فريق البحث بمأمورية إلى مدينة الغردقة، وبالتحرى تبين بوجود المتهمين فى أحد الشقق السكنية، وبمداهمة الشقة تم ضبط المتهم وزوجته، وبحوزتهما 5 غوايش من المسروقات، وباقى المبلغ الذى يخص المصوغات الأخرى، وتم اصطحاب المتهمين إلى مدينة طنطا، وبمناقشتهما اعترف زوجة المتهم الثانية أنه يعمل فى مجال توصيل وصلات النت إلى المنازل، وشاهد المجنى عليها تعيش بمفردها وترتدى مصوغاتها بعد أن طلقها زوجها منذ فترة ، فقام بالدخول إلى منزلها بحجة تحصيل اشتراك النت، وخنقها وسرق مصوغاتها، وأعطى المصوغات لزوجته لبيعها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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