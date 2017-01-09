سامر اسماعيل يعلن زواجه قبل عودته إلى دمشق

فاجأ النجم السوري سامر اسماعيل معجبيه قبل أيام قليلة بإعلان زواجه من خلال تغيير الحالة الخاصة به على فيسبوك إلى متزوج دون ان يفصح عن اسم العروس .

وبمجرد الإعلان انهالت التعليقات لمعرفة سعيد الحظ حسب تعبير الكثير من معجباته وليتبين بعدها أن زوجة سامر هي مصممة الأزياء السورية الصربية مايا البكري والذي تجمعه بها قصة من فترة حيث تم الزفاف في صربيا .

هذا ويستعد سامر خلال الفترة المقبلة للعودة إلى دمشق من أجل التحضير للموسم الرمضاني المقبل .