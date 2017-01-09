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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم أمامك فرصة مهنية غير متوقعة

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم أمامك فرصة مهنية غير متوقعة حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم أمامك فرصة مهنية غير متوقعة

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالشخصية القوية التى لا تظهر بقدر ما بداخلها من قدرات إنه ، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلال هذه الفرصة، فأى تأخير يجعلك تخسر فرصتك.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى

الحب فى كل مكان من حولك فعليك الانتباه له، وتحدث مع الأصدقاء لأخذ المشورة كما أن صمتك يجذب الناس.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى

قد تشعر أنك خرجت عن نطاق السيطرة، وتشعر بالقلق نتيجة لسلوك أحد الأشخاص، حاول الاسترخاء وتجنب هذا الشخص غير المهذب، وحاول تحويل الانتباه إلى المساعى الإبداعية التى تحفز عقلك وتعزز الثقة بك.

 

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

إنه يوم عظيم بالنسبة لك، وسوف يكون لديك الكثير من قبل البعض الذين يقدمون لك يد العون للخروج من الوضع الذى يرثى له، والذى كنت تعرضت له بسبب خطأ شخص آخر، فتجنب هؤلاء الأشخاص فى المرات القادمة.


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مصر 365

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