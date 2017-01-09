حظك اليوم برج الحمل ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه نفقات كبيرة اليوم

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والرومانسية، كما أنه طموح ومضياف، إنه برج الحمل، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

من المحتمل أن تواجه نفقات كبيرة اليوم، لكنها لن تكون كلها لرغبتك فى الإنفاق، ولكن بسبب اضطرارك للقيام بذلك فقد تشترى علاجا لنفسك أو لشخص قريب منك.

الحمل على الصعيد العاطفى

هذا يوم مثالى للصداقة وقضاء يوم من الأنشطة التى يملؤها المرح مع شريك حياتك، كما أن همومك تخف كثيرًا.

الحمل على الصعيد الصحى

إذا كنت تكافح لإنقاص وزنك فإنك يمكنك رؤية بعض النتائج الإيجابية اليوم، وهذا هو أفضل وقت لبدء نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، وفرص النجاح كبيرة فى هذا الأمر.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

شخص ما حولك يدخلك فى صراع على السلطة ولكن لا داعى لهذا، ويمكنك اللعب معه بعقل مفتوح وشخصية هادئة.