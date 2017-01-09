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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تلعب دور قائد جيد

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تلعب دور قائد جيد حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تلعب دور قائد جيد

>كتبت أسماء زيدان

seoهو أحد الأبراج الهوائية ويتسم بالسحر والمراوغة والتناقض، إنه صاحب الشخصية الازدواجية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

قد يجد الطلاب خيارًا مهنيًا جديدًا عن طريق صديق أو دليل، وقد ينتهى بك المطاف إلى اختيار هذا النحو بحياتك المهنية وسوف تلعب دور قائد فريق جيد.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى

من المحتمل أن تواجه اليوم اختبار قوة حبك، وعليك أن تضع فى اعتبارك أن شريك حياتك قد وضع فيك ثقة تامة وأنت بحاجة لاجتياز هذا الاختبار إذا كنت ترغب فى الاستمرار بعلاقة سعيدة.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى

تشعر بالنشاط والخلو من الإجهاد اليوم، وتستطيع تحمل المسئولية من محيطك والناس من حولك، إنه يوم جيد للرياضيين والأشخاص ذات الصلة بالرياضة.

 

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

هذا هو الوقت المناسب لوضع أفضل ما تبذلونه من جهود فى ما تؤمن به، وقريبا جدا سوف تجنى مكاسب طائلة، تحتاج الآن لتنفيذ الأفكار التى راودتك فى الآونة الأخيرة، والمكافآت تأتى فى وقت قريب وسوف تتجاوز توقعاتك.


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مصر 365

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