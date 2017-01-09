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حظك اليوم برج العذراء الإثنين 9/1/2017.. يوم مميز وإنجازات على الصعيد المهنى

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حظك اليوم برج العذراء الإثنين 9/1/2017.. يوم مميز وإنجازات على الصعيد المهنى حظك اليوم برج العذراء الإثنين 9/1/2017.. يوم مميز وإنجازات على الصعيد المهنى

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عشق التفاصيل وفن الانتقاد والتركيز فى خبايا الأمور والكتمان الدائم لأسرارهم، أهم ما يميز مواليد العذراء الذين نقدم لهم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الفلك.

 

على الصعيد المهنى

فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، والحصول على وظيفة جيدة تعتمد فى المقام الأول على قدراتك الإبداعية فى الأعمال الكتابية والأدبية، وتودع معها روتين العمل الذى أزعجك كثيراً فى الفترة الأخيرة.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى

تحركات الكواكب اليوم فى صالحك، وتجد تحسنا كبيرا فى علاقتك بالحبيب، ويعود إليك شعور الاستقرار العاطفى بعد فترة التوتر التى مررت بها.

 

على الصعيد الصحى

الإجهاد النفسى والذهنى من الأعراض التى يصعب التعامل معها، تحتاج إلى تغيير المناخ المحيط بك والتواجد مع الأصدقاء فى أجواء من المرح والتفاؤل.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تعود إليه نظرته الإيجابية فى الأشياء بسبب تحركات الكواكب وموقعها بالنسبة بالشمس، الأمر الذى يمد مواليد العذراء بطاقة أمل وإقبال على العمل والإنجاز.


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مصر 365

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