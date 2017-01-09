حظك اليوم برج الميزان الإثنين 9 /1 /2017.. ابتعد عن أسلوب التفكير المؤامراتى

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بحبها للمغامرة والغيرة الشديدة التى لا تظهر إلا بإرادتهم، بالإضافة إلى عدم الثقة فى الآخرين بسهولة والانفعال اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى

ابتعد عن أجواء المشاحنات والتفكير المؤامراتى فى تصرفات المحيطين بك، وضع تركيزك فى عملك فقط، فأول طريق النجاح تحديد الأهداف وتنفيذها بخطى محسوبة.

على الصعيد العاطفى

الخوف من الدخول فى علاقة عاطفية يزيد من إحساسك بالرغبة فى العزلة والابتعاد عن أى شخص يكن لك مشاعر إعجاب، حاول أن تتخلى عن مخاوفك وتفكيرك القائم على عقد مقارنات.

على الصعيد الصحى

ابحث عن السعادة والطاقة فى نفسك أولا، أنت من تستطيع أن تجلب السعادة إلى نفسك ولا تنتظر أن يصنعها لك الآخرون.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيد حساباته وتقييمه لعلاقته التى تنحصر فى عدد من الشخصيات المقربة فقط، وربما تكون الفترة المقبلة فترة اختبارات لمبادئ الميزان التى لا يتخلى عنها بسهولة.