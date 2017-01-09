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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الطاقة الإيجابية تسيطر عليك

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الطاقة الإيجابية تسيطر عليك حظك اليوم برج الحوت الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الطاقة الإيجابية تسيطر عليك

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى.

 

برج الحوت على المستوى العاطفى

أنت اليوم بحاجة إلى النظر بجدية إلى علاقتك بشريك الحياة، خصوصًا أن الفترة الماضية تأثرت كثيرًا بسبب الغياب الدائم له، فما عليك فى هذه الفترة إلا البقاء معه لفترات أطول.

 

برج الحوت على الصعيد المهنى

أنت الآن ممتلئ بالطاقة الإيجابية الكافية لأن تدفعك إلى الأمام والقيام بكل المهام التى كانت مطلوبة منك فى الفترة الأخيرة، فلم يعد هناك مجال لتأجيلها أكثر من ذلك، ابدأ الآن.

 

برج الحوت على الصعيد الصحى

على الرغم من أن وضعك الصحى ليس سيئا تمامًا، إلا أن الخبراء ينصحونك بمزيد من الاهتمام خصوصًا أنك أهملت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، فعليك الانتباه حتى لا تتدهور أوضاعك الصحية فى الأيام المقبلة.

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بعض التغييرات على مستوى العمل والأصدقاء، كما من المفترض أن تحدث خلافات على مستوى علاقتك العاطفية.

 


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مصر 365

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