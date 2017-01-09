حظك اليوم برج الجدى الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب المواجهات مع أحبائك واستمتع بإنجازاتك

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بالحيوية والنشاط الشديدين ويتميز أيضًا بأنه عاطفى للغاية وواسع الحيلة ولكن يعيبه أنه شديد الغيرة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

حان الوقت لإجراء التغييرات على حياتك المهنية، حيث أصبحت من فترة طويلة تعانى شعورًا من الركود والملل وعدم القدرة على إبداع أفكار جديدة، واليوم تتفتح لك أبواب جديدة على المجهول وهذا يساعد فى تنشيط حياتك المهنية ويجعلك تشعر بالكثير من الثقة بالنفس.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

اليوم جيد على الصعيد العاطفى بالنسبة لك وشريكك الرومانسى، حيث تمنحه اليوم ما يحتاجه من مشاعر واهتمام رغم أنه شديد التطلب بالنسبة لك، واليوم للمرة الأولى ربما لا تخيب أمله.

برج الجدى على الصعيد الصحى

تحاول تخليص نفسك من حالة معينة من الكسل والخمول، ولكن ما يحدث أن الوضع يزداد سوءًا فى كل مرة تحاول الخروج منه، وهذا لا يعنى أنه يجب أن تضغط أكثر على نفسك، ولكن ربما يعنى أن تحاول طريقة مختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

الوظيفة التى انتظرتها طويلاً قد تحصل عليها اليوم، سواء كان ذلك داخل مكان عملك أو فى مكان عمل آخر، ورغم أنك تبذل اليوم مجهودًا شاقًا إلا أنك تشعر بالإنجاز والمتعة، ولكن على الصعيد الشخصى تجنب أى مواجهة اليوم مع أحبائك فالنجوم تتوقع أن تتصاعد المواجهة اليوم إلى نسب أعلى من أى وقت من الأوقات.