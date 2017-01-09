حظك اليوم برج الثور الإثنين 9 /1 /2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة رومانسية مع الحبيب تستعيد بها الذكريات

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

يمكنك الدخول فى عدد من الأعمال الاستثمارية اليوم التى تتطلب قدرا عاليا من التركيز، خاصة أنك اليوم ستكون فى قمة نشاطك الذهنى، وتستطيع أن تحقق أرباحا مالية كبيرة.

على الصعيد العاطفى

حالة من الدفء تسيطر على علاقتك بالحبيب وجلسة رومانسية تستعيد فيها الذكريات، التى تشجعك على الإقبال على خطوة الزواج بقرار ثابت.

برج الثور على الصعيد الصحى

اليوم تحتاج إلى عدد من التمارين الروحية التى تقوى نسبة تركيزك وتجعلك فى حالة نشاط دائم، ستكون اليوجا من أفضل التمارين التى تساعدك فى تحقيق ذلك.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يستعين بطاقته الإبداعية وقدرته على التعامل مع الظروف العملية الصعبة وتحقيق أرباح كثيرة منها، والوهج العاطفى يزيد من تحسن حالته المزاجية.