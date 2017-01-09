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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات فى العمل

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات فى العمل حظك اليوم برج الدلو الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات فى العمل

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز النساء من هذا البرج بالقدرة على المراوغة.

 

برج الدلو على المستوى العاطفى

انشغالك أنت وشريك الحياة فى الفترة الماضية ربما أثر بشكل سيئ على علاقتكما، ولكن من المتوقع أن يكون اليوم هو يوم مهم على مستوى العلاقة العاطفية، حيث سيجمعكما لقاء رومانسيا تستعيد فيه سويًا الذكريات الرومانسية.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

تقوم اليوم برحلة مفاجئة أو سفر مع أحد الأصدقاء، لكى تنهى مشروعا مهما بدأت فيه منذ فترة طويلة، كذلك من المتوقع أن تتغير طبيعة عملك بعض الشيء فى الأشهر القليلة المقبلة.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى

أنت اليوم على استعداد لممارسة الأنشطة المختلفة، التى ساعدتك على أن تظهر بشكل جيد وأكثر صحة، كما أنه من المفترض أن تزو الطبيب الخاص بك فى الفترة المقبلة.

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على كل المستويات، تحديدًا فيما يخص عملك، وكذلك على مستوى الأسرة.


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مصر 365

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