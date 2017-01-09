توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 9 يناير 2017.. يوم رومانسى من الدرجة الأولى لأبناء برج الدلو

نقدم لقراء "اليوم السابع" توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 9 يناير 2017 على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، ويتوقع علماء الفلك أن يكون هذا اليوم رائعا لأبناء برج الدلو تحديدًا على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج الأسد الإثنين 9-1-2017.. علماء الفلك: أجواء العمل ستكون مشحونة اليوم بالطاقة السلبية والتوتر

قدم علماء الفلك لمواليد برج الأسد لليوم الاثنين 9 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن أجواء العمل ستكون مشحونة اليوم بالطاقة السلبية، من جهة أخرى ابتعادك عن العناد سيعيد الهدوء لعلاقتك بالشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن أجواء العمل ستكون مشحونة اليوم بالطاقة السلبية والتوتر، فالتعامل مع من حولك بهدوء سواء زملائك أو مديريك هو أفضل طريق.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن ابتعادك عن العناد سيعيد الهدوء لعلاقتك بالشريك، خاصة أن معدل التوتر بالعلاقة فى ازدياد مستمر.

الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

علماء الفلك يؤكدون أن الاهتمام بنفسك ضرورة خلال هذه الفترة، خاصة أنك أهملت ذلك الجانب منذ فترة، فالراحة والاسترخاء البداية الحقيقية للاهتمام بنفسك، وبالضرورة أن تكسر الروتين اليومى بالتوجه للـspa.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك أن هناك مشاهدة كلامية ستحدث مع أحد أصدقائك المقربين، فكل منكم يحاول أن يدافع عن وجهة نظره، عليك أن تتعامل بحكمة ولا تنساق وراء انفعالاتك التى قد تجعلك تخسر عدد من أصدقائك.

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز النساء من هذا البرج بالقدرة على المراوغة.

حظك اليوم برج الدلو على المستوى العاطفى

انشغالك أنت وشريك الحياة فى الفترة الماضية ربما أثر بشكل سيئ على علاقتكما، ولكن من المتوقع أن يكون اليوم هو يوم مهم على مستوى العلاقة العاطفية، حيث سيجمعكما لقاء رومانسيا تستعيد فيه سويًا الذكريات الرومانسية.

برج الدلو على الصعيد المهنى

تقوم اليوم برحلة مفاجئة أو سفر مع أحد الأصدقاء، لكى تنهى مشروعا مهما بدأت فيه منذ فترة طويلة، كذلك من المتوقع أن تتغير طبيعة عملك بعض الشيء فى الأشهر القليلة المقبلة.

برج الدلو على الصعيد الصحى

أنت اليوم على استعداد لممارسة الأنشطة المختلفة، التى ساعدتك على أن تظهر بشكل جيد وأكثر صحة، كما أنه من المفترض أن تزو الطبيب الخاص بك فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على كل المستويات، تحديدًا فيما يخص عملك، وكذلك على مستوى الأسرة.

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 9-1-2017.. علماء الفلك: لا تقلق من وضعك المالى فهناك مكافأة مالية فى الطريق إليك

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الإثنين 9 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك ستلتقى صدفة أحد أصدقائك القدامى والذى سيكون له دور بارز فى حياتك خلال الفترة المقبلة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن هناك تغييرات تنظيمية بالصعيد المهنى، وهو ما يجعلك تشعر ببعض القلق لكن فى الواقع أن هذه التغييرات ستعود عليك بشكل إيجابى واضح. ولا تقلق من وضعك المالى خلال هذه الفترة فهناك مكافأة مالية فى الطريق اليك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هناك حالة تردد ستفسد بعض اللحظات مع الشريك، فعليك أن تحتويه خلال هذه الفترة، فأنت تحتاج الابتعاد عن الماضى والتطلع إلى المستقبل.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدون أنك تشعر بحالة من الخمول والكسل، عليك أن تلجأ لممارسة اليوجا والتأمل، وذلك حتى تستعيد روح النشاط والطاقة من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أن هناك سلسلة من الأخبار السعيدة فى الطريق إليك ستبعث فى نفسك الكثير من التفاؤل خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى ستلتقى صدفة أحد أصدقائك القدامى وهو ما يجعلك تصر على إعادة التواصل بينكما من جديد، وهو الصديق الذى سيكون له دور بارز فى حياتك خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الثور الإثنين 9 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة رومانسية مع الحبيب تستعيد بها الذكريات

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

يمكنك الدخول فى عدد من الأعمال الاستثمارية اليوم التى تتطلب قدرا عاليا من التركيز، خاصة أنك اليوم ستكون فى قمة نشاطك الذهنى، وتستطيع أن تحقق أرباحا مالية كبيرة.

على الصعيد العاطفى

حالة من الدفء تسيطر على علاقتك بالحبيب وجلسة رومانسية تستعيد فيها الذكريات، التى تشجعك على الإقبال على خطوة الزواج بقرار ثابت.

برج الثور على الصعيد الصحى

اليوم تحتاج إلى عدد من التمارين الروحية التى تقوى نسبة تركيزك وتجعلك فى حالة نشاط دائم، ستكون اليوجا من أفضل التمارين التى تساعدك فى تحقيق ذلك.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يستعين بطاقته الإبداعية وقدرته على التعامل مع الظروف العملية الصعبة وتحقيق أرباح كثيرة منها، والوهج العاطفى يزيد من تحسن حالته المزاجية.

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب المواجهات مع أحبائك واستمتع بإنجازاتك

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بالحيوية والنشاط الشديدين ويتميز أيضًا بأنه عاطفى للغاية وواسع الحيلة ولكن يعيبه أنه شديد الغيرة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

حان الوقت لإجراء التغييرات على حياتك المهنية، حيث أصبحت من فترة طويلة تعانى شعورًا من الركود والملل وعدم القدرة على إبداع أفكار جديدة، واليوم تتفتح لك أبواب جديدة على المجهول وهذا يساعد فى تنشيط حياتك المهنية ويجعلك تشعر بالكثير من الثقة بالنفس.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

اليوم جيد على الصعيد العاطفى بالنسبة لك وشريكك الرومانسى، حيث تمنحه اليوم ما يحتاجه من مشاعر واهتمام رغم أنه شديد التطلب بالنسبة لك، واليوم للمرة الأولى ربما لا تخيب أمله.

برج الجدى على الصعيد الصحى

تحاول تخليص نفسك من حالة معينة من الكسل والخمول، ولكن ما يحدث أن الوضع يزداد سوءًا فى كل مرة تحاول الخروج منه، وهذا لا يعنى أنه يجب أن تضغط أكثر على نفسك، ولكن ربما يعنى أن تحاول طريقة مختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

الوظيفة التى انتظرتها طويلاً قد تحصل عليها اليوم، سواء كان ذلك داخل مكان عملك أو فى مكان عمل آخر، ورغم أنك تبذل اليوم مجهودًا شاقًا إلا أنك تشعر بالإنجاز والمتعة، ولكن على الصعيد الشخصى تجنب أى مواجهة اليوم مع أحبائك فالنجوم تتوقع أن تتصاعد المواجهة اليوم إلى نسب أعلى من أى وقت من الأوقات.

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الطاقة الإيجابية تسيطر عليك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الحوت على المستوى العاطفى

أنت اليوم بحاجة إلى النظر بجدية إلى علاقتك بشريك الحياة، خصوصًا أن الفترة الماضية تأثرت كثيرًا بسبب الغياب الدائم له، فما عليك فى هذه الفترة إلا البقاء معه لفترات أطول.

الحوت على الصعيد المهنى

أنت الآن ممتلئ بالطاقة الإيجابية الكافية لأن تدفعك إلى الأمام والقيام بكل المهام التى كانت مطلوبة منك فى الفترة الأخيرة، فلم يعد هناك مجال لتأجيلها أكثر من ذلك، ابدأ الآن.

برج الحوت على الصعيد الصحى

على الرغم من أن وضعك الصحى ليس سيئا تمامًا، إلا أن الخبراء ينصحونك بمزيد من الاهتمام خصوصًا أنك أهملت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، فعليك الانتباه حتى لا تتدهور أوضاعك الصحية فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بعض التغييرات على مستوى العمل والأصدقاء، كما من المفترض أن تحدث خلافات على مستوى علاقتك العاطفية.

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 9 /1/2017.. ابتعد عن أسلوب التفكير المؤامراتى

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بحبها للمغامرة والغيرة الشديدة التى لا تظهر إلا بإرادتهم، بالإضافة إلى عدم الثقة فى الآخرين بسهولة والانفعال اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى

ابتعد عن أجواء المشاحنات والتفكير المؤامراتى فى تصرفات المحيطين بك، وضع تركيزك فى عملك فقط، فأول طريق النجاح تحديد الأهداف وتنفيذها بخطى محسوبة.

على الصعيد العاطفى

الخوف من الدخول فى علاقة عاطفية يزيد من إحساسك بالرغبة فى العزلة والابتعاد عن أى شخص يكن لك مشاعر إعجاب، حاول أن تتخلى عن مخاوفك وتفكيرك القائم على عقد مقارنات.

على الصعيد الصحى

ابحث عن السعادة والطاقة فى نفسك أولا، أنت من تستطيع أن تجلب السعادة إلى نفسك ولا تنتظر أن يصنعها لك الآخرون.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيد حساباته وتقييمه لعلاقته التى تنحصر فى عدد من الشخصيات المقربة فقط، وربما تكون الفترة المقبلة فترة اختبارات لمبادئ الميزان التى لا يتخلى عنها بسهولة.

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 9/1/2017.. يوم مميز وإنجازات على الصعيد المهنى

عشق التفاصيل وفن الانتقاد والتركيز فى خبايا الأمور والكتمان الدائم لأسرارهم، أهم ما يميز مواليد العذراء الذين نقدم لهم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الفلك.

برج العذراء على الصعيد المهنى

فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، والحصول على وظيفة جيدة تعتمد فى المقام الأول على قدراتك الإبداعية فى الأعمال الكتابية والأدبية، وتودع معها روتين العمل الذى أزعجك كثيراً فى الفترة الأخيرة.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

تحركات الكواكب اليوم فى صالحك، وتجد تحسنا كبيرا فى علاقتك بالحبيب، ويعود إليك شعور الاستقرار العاطفى بعد فترة التوتر التى مررت بها.

على الصعيد الصحى

الإجهاد النفسى والذهنى من الأعراض التى يصعب التعامل معها، تحتاج إلى تغيير المناخ المحيط بك والتواجد مع الأصدقاء فى أجواء من المرح والتفاؤل.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تعود إليه نظرته الإيجابية فى الأشياء بسبب تحركات الكواكب وموقعها بالنسبة بالشمس، الأمر الذى يمد مواليد العذراء بطاقة أمل وإقبال على العمل والإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تلعب دور قائد جيد

هو أحد الأبراج الهوائية ويتسم بالسحر والمراوغة والتناقض، إنه برج الجوزاء صاحب الشخصية الازدواجية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

قد يجد الطلاب خيارًا مهنيًا جديدًا عن طريق صديق أو دليل، وقد ينتهى بك المطاف إلى اختيار هذا النحو بحياتك المهنية وسوف تلعب دور قائد فريق جيد.

الجوزاء على الصعيد العاطفى

من المحتمل أن تواجه اليوم اختبار قوة حبك، وعليك أن تضع فى اعتبارك أن شريك حياتك قد وضع فيك ثقة تامة وأنت بحاجة لاجتياز هذا الاختبار إذا كنت ترغب فى الاستمرار بعلاقة سعيدة.

الجوزاء على الصعيد الصحى

تشعر بالنشاط والخلو من الإجهاد اليوم، وتستطيع تحمل المسئولية من محيطك والناس من حولك، إنه يوم جيد للرياضيين والأشخاص ذات الصلة بالرياضة.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

هذا هو الوقت المناسب لوضع أفضل ما تبذلونه من جهود فى ما تؤمن به، وقريبا جدا سوف تجنى مكاسب طائلة، تحتاج الآن لتنفيذ الأفكار التى راودتك فى الآونة الأخيرة، والمكافآت تأتى فى وقت قريب وسوف تتجاوز توقعاتك.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه نفقات كبيرة اليوم

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والرومانسية، كما أنه طموح ومضياف، إنه برج الحمل، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

من المحتمل أن تواجه نفقات كبيرة اليوم، لكنها لن تكون كلها لرغبتك فى الإنفاق، ولكن بسبب اضطرارك للقيام بذلك فقد تشترى علاجا لنفسك أو لشخص قريب منك.

الحمل على الصعيد العاطفى

هذا يوم مثالى للصداقة وقضاء يوم من الأنشطة التى يملؤها المرح مع شريك حياتك، كما أن همومك تخف كثيرًا.

الحمل على الصعيد الصحى

إذا كنت تكافح لإنقاص وزنك فإنك يمكنك رؤية بعض النتائج الإيجابية اليوم، وهذا هو أفضل وقت لبدء نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، وفرص النجاح كبيرة فى هذا الأمر.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

شخص ما حولك يدخلك فى صراع على السلطة ولكن لا داعى لهذا، ويمكنك اللعب معه بعقل مفتوح وشخصية هادئة.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم أمامك فرصة مهنية غير متوقعة

هو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالشخصية القوية التى لا تظهر بقدر ما بداخلها من قدرات إنه برج العقرب، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلال هذه الفرصة، فأى تأخير يجعلك تخسر فرصتك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى

الحب فى كل مكان من حولك فعليك الانتباه له، وتحدث مع الأصدقاء لأخذ المشورة كما أن صمتك يجذب الناس.

برج العقرب على الصعيد الصحى

قد تشعر أنك خرجت عن نطاق السيطرة، وتشعر بالقلق نتيجة لسلوك أحد الأشخاص، حاول الاسترخاء وتجنب هذا الشخص غير المهذب، وحاول تحويل الانتباه إلى المساعى الإبداعية التى تحفز عقلك وتعزز الثقة بك.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

إنه يوم عظيم بالنسبة لك، وسوف يكون لديك الكثير من قبل البعض الذين يقدمون لك يد العون للخروج من الوضع الذى يرثى له، والذى كنت تعرضت له بسبب خطأ شخص آخر، فتجنب هؤلاء الأشخاص فى المرات القادمة.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 9/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ابتعد عن الشخصيات السلبية وانتبه لصحتك

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذى يتميز بالتفاؤل الشديد والطموح والقدرة على تحقيق الأهداف بنجاح شديد والعفوية أيضًا، ولكن يعيبه أنه شديد الحساسية وأحيانًا ما يكون جارحًا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

من المحتمل أن ترث المال اليوم أو تحصل عليه من مصدر غير متوقع، من المحتمل أن تكون موفقًا فى أى مشاريع تنطوى على مغامرة أو استثمارات والحظ المالى الخاص بك يتصاعد وستنعم بالأمن المالى هذه الفترة.

برج القوس على الصعيد العاطفى

تنجذب لشخص من خلفية ثقافية مختلفة أو من بلد آخر، وتشعر أنك رومانسى للغاية تجاه هذا الشخص، ولكن حين تصبح معه فى مكان واحد تجد نفسك عاجزًا عن فتح الحديث معه أو التقرب منه.

برج القوس على الصعيد الصحى

صحتك اليوم فى حالة إيجابية للغاية، ولديك حماس شديد لممارسة الرياضة، ومن المحتمل أن تضغط على نفسك لممارسة التمارين الرياضية، ولكن كن حذرًا من أن تقسو على جسمك أكثر حتى يتسبب الأمر فى متاعب فى عضلاتك أو إجهادك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

ابتعد عن الأشخاص الذين يصدرون لك طاقة سلبية وحاول أن تتواجد فى المنزل مع عائلتك أكثر من مرة فى اليوم، وأن تستمتع بلحظات من السلام فى أحضان أسرتك، وربما يكون جيدًا أن تقضى بعض الوقت فى تزيين بيتك أو غرفتك.