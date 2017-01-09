بالصور: غادة عبد الرازق تشهر "الحذاء" لمنتقديها والردود صادمة

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق غضب متابعيها على حسابها الموثق بموقع إنستقرام، بعدما وضعت صورة تعبيرية لحذاء مكتوب أسفله "كلام الناس"، وأضافت تعليقاً طالبت فيه منتقديها وناصحيها بتوفير جهدهم لأنها ستطبق هذه القاعدة دوماً.

الصورة المهينة مقتبسة من حساب آخر وأكدت غادة أنها أعجبتها وعلقت قائلة: "عجبتنى جدا ده من اول قراراتى فى #٢٠١٧ فمحدش يتعب نفسة معايا هيبقى بهدر وقتة معايا على الفاضى" .

وعلى الفور انقسمت التعليقات بين فريقين الأول يؤيدها ويرى ضرورة تجاهل كلام الناس، وأنه من لا تعجبه طريقتها في الحياة يمكن أن يغادر صفحتها ولا يتابعها، بينما رأى الفريق الأخر أن غادة تسيء لكل جمهورها بهذه الصورة المهينة، وقدمت لها معجبة تدعى مها عتابا حزيناً قائلة: "كلام الناس احنا بنحبك مش عايزينك تكوني مش كويسه خساره خلي اعمالك يكون ليها تاريخ محترم بطلي لبسك القبيح دي خساره"!!

واضاف متابع يدعى اكرامي: "ده قله ذوق لأن الناس هما الى عملوكى نجمه ، بينما اتخذت المتابعة وردة موقفا وسطا قائلة: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ...اختي الكريمه أوافقك الرأي ان أغلب الناس للأسف تركوا أمورهم وأصبحوا يتدخلون بأمور غيرهم ولكن بمثل هذه الحاله يجب أن نحتسب اسأءتهم لنا عند الله فلا نقابل الإساءة بالإساءة ....أعتذر من الجميع عن هذه الصوره"!!

ونصحتها المعجبة أماني بالتراجع عن هذا الموقف بقولها: ازاى كلام الناس مش همك وانت عايشة فى وسط الناس؟ ولا انتى من كوكب تانى وبقول كدة وانا بحبك من زمان!!

هل تستمع غادة عبد الرازق لنصائح محبيها وتسحب صورة الحذاء المهينة أم تصر على موقفها بمواجهة "كلام الناس"؟