بالفيديو: أحمد السقا يقتحم "سيارة على وشك الانفجار" وسط صرخات صاحبتها

تدخل الفنان أحمد السقا بشهامته المعهودة لإنقاذ سيارة مقلوبة إثر حادث على الطريق السريع من الانفجار المحقق مع بدء انهمار البنزين من خزان الوقود، وسط صراخ من صاحبتها، خوفاً على النجم الشاب الذي طالب الجميع بالابتعاد عن السيارة خوفاً من الحريق، ورفض أن يدخل أي متطوع مكانه، وسعى لنزع مفتاح السيارة لمنع تدفق الوقود مما ينذر بانفجار مفاجئ وسط دخان كثيف.

المقطع شاركته صفحة على الفيس بوك بعنوان "عمار يا مصر" مساء أمس السبت ،و أكد محررها أنه شاهد عيان على الواقعة وعلق عليه موضحاً: "الحادثة دي كانت قدامي حصلت في لحظه الحمد لله قدر و لطف و اتفجأنا بوجود احمد السقا نزل من عربيته و وقف يساعد الناس ودخل العربية قفل الكونتاكت وشال المفتاح علشان البنزين اللي نزل من العربية شكرا للفنان #احمد_السقا على شهامته".

جمهور السقا شاهد المقطع مليون مرة خلال 8 ساعات فقط، كما تمت مشاركته أكثر من 5000 مرة، وحظى بإعجاب 16 ألف من المتابعين، اشادوا جميعا بشجاعة السقا وذكر أكثر من تعليق أنه قام بإنقاذ رجل من الموت أثناء تصوير إحدى الحملات الاعلانية الشهيرة

هذا المقطع حقيقي وليس تمثيلاً من النجم أحمد السقا

