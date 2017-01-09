"Arab Idol": مفاجأة نانسي لم تبصر النور وانتقاد للجنة التحكيم بسبب كاظم

أضاف حضور قيصر الغناء كاظم الساهر جرعة من الرومانسية على حلقة النتائج الأولى من الموسم الرابع لبرنامج "اراب أيدول" التي أنهت مشوار حسام الشويخي من تونس. الحلقة لم تستطع لغاية الآن أن تكون على قدر التوقعات ولازال الجمهور المتابع للبرنامج يجدأن هناك حلقة مفقودة هذا العام، كون الموسم الرابع لم يشهد الزخم المطلوب الذي كان يطاله في السنوات السابقة.

أطلّ كاظم في إطلالتين رافقه فيها الموسيقي ميشال فاضل على البيانو، وكالعادة سافر الجمهور مع كاظم إلى عالمه الخاص. ولكن استغرب الحضور في الستوديو عدم قيام لجنة التحكيم بالترحيب بقيصر الغناء كما كان يحصل في السنوات السابقة مع كل إطلالة ضيف على حلقة النتائج. واشارت المعلومات أن هذا الأمر لم يحصل كون هناك ساعات محدودة للبث المباشر للبرنامج لا يجوز تجاوزها.



كما علمنا أنه قبل بدء الحلقة كان هناك مفاجأة تحضرها نانسي عجرم لكاظم وهي أن تهديه أغنية "كلك كلك على بعدك حلو" كترحيب منها بالقيصر، ولكن المفاجأة التي حكيّ عنها لم تبصر النور دون معرفة الأسباب مع أنها كانت ستسغرق بضع دقائق ولو حصلت كانت لتكون لفتة جميلة من نانسي ومن أعضاء اللجنة للترحيب بكاظم واكتفت النجمتان نانسي وأحلام بالوقوف لكاظم بعد انتهاء وصلته الأولى والتصفيق له.



واستغرب البعض أيضاً عدم قيام المشتركين بالغناء مع كاظم كما كان يحصل في السنوات السابقة، ويبدو أن السبب أيضاً هو عدم ايجاد وقت كاف للبث المباشر كون الحلقة لم تكن أكثر من ساعة ونصف وكانت تصل إلى الساعتين في حلقات النتائج السابقة.

اللافت في الحلقة هو قيام أحلام باحتضان داليا سعيد وغسراء جمال بعد صدور النتائج حيث لم يتم استبعاد احد منهن، وهي لفتة جميلة من أحلام التي تصرفت بمنتهى الذكاء لاسيما أن داليا وكما كشفنا بالأمس تقبلت الكلام الذي قالته عنه أحلام دون أي تذمر بعد أن وصفت غناءها بالممل.

وبالعودة إلى أداء المشتركين، يمكن القول أن أكثر المميزين لازالوا يعقوب شاهين من فلسطين وعمار من اليمن وكوثر براني من المغرب وهمام من العراق وأيضاً إسراء جمال من مصر.

ملاحظات:

انتقد البعض أن اللوحة التي عرضت "Moulin ROUGE" لم تكن تناسب الأإنية التي أداها المشتركين.

وائل كفوري تذوق الشوكولا من أحلام خلال الفاصل الإعلاني.

النجمة أحلام التقطت صوراً لها على البيانو الذي كان يعزف عليه ميشال فاضل.

ميشال فاضل قام بالتقاط صورة له مع أعضاء لجنة التحكيم.

أحلام التقطت فيديو على "السناب شات" الخاص بها مع ميشال فاضل.

إطلالتان لكاظم لم تكن كافية حسب الجمهور المتابع.

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