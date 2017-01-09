بالفيديو والصور: شيرين عبد الوهاب تكشف البرومو الأول لبرنامجها وهذه النجمة تنافسها

أطلقت المطربة شيرين عبد الوهاب البرومو الأول لبرنامجها المنتظر "شيري استديو" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام تمهيداً لعرض الحلقة الأولى يوم الأحد 15 يناير الجاري على شبكة قنوات DMC المصرية، كما أطلقت البوستر الأول للبرنامج، وكشفت خريطة برامج المحطة الوليدة عن منافسة قوية ستواجهها شيرين أسبوعياً مع النجمة الجميلة "غادة عادل" التي ستقدم برنامجاً بعنوان " تعالي" لا زالت تفاصيله غامضة.

الخريطة النهائية لبرامج الترفيه والمنوعات بالقناة الجديدة تتضمن عدة برامج لنجوم الفن أولها وأكثرها تكلفة هو برنامج شيرين التي حافظت على اسماء النجوم واكتفت بالغناء داخل البرومو القصير، وعلقت عليه قائلة: "استنوني مذيعة لأول مرة في برنامج #شيري_استديو ، البرنامج اتعمل بيكم وشاركتوني فيه من أول حلقة لحد أخر حلقة، اتمنى يكون مميز ويعجبكم"، ومن المقرر عرض أولي حلقاته يوم الأحد 15 يناير وسيكون ضيوف الحلقة الأولي سميرة سعيد ، أحمد سعد ، اكرم حسني الشهير بـأبو حفيظة" .

غادة عادل ستنافس هي الأخرى بنفس القناة ببرنامج يحمل عنوان "تعالي" كما يقدم الفنان بيومي فؤاد برنامجاً بعنوان "بيومي أفندي"، ويتشارك الثلاثي الوسيم شريف سلامه واياد نصار ومكسيم خليل تقديم برنامج " قعدة رجاله " ، ويعود الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد في برنامج " عيش الليلة".